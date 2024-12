È vero o no che c’è del tenero tra Achille Lauro e Giulia, la sorella di Sarah Toscano? In un’intervista la cantante e vincitrice di Amici 23 ha commentato il tanto chiacchierato gossip. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Sarah Toscano è carica. Manca sempre meno alla sua avventura, la prima, al Festival di Sanremo 2025. La vedremo in gara tra i Big e per lei ci sarà modo di ritrovarsi tra gli avversari anche Achille Lauro. Perché facciamo il suo nome? Da tempo si mormora, almeno secondo quanto ripreso tra i tanti da Deianira Marzano, Fanpage.it e TgCom24, di una presunta vicinanza tra il cantante e la sorella della vincitrice di Amici 24, Giulia.

Un gossip da prendere con le pinze nonostante i presunti avvistamenti, dato che nessuno fino a questo momento si era esposto sulla vicenda. Non fino a oggi, almeno, quando Sarah Toscano in un’intervista concessa a Repubblica ha detto come starebbero le cose in realtà.

A domanda diretta: “Sua sorella Giulia ha una storia con Achille Lauro?”, Sarah Toscano senza girarci troppo intorno e decisa nel dare la sua replica, ha dichiarato quanto segue: «Lei è il mio avvocato, partecipiamo a tanti eventi e incontriamo tante persone. Non mi pare ci sia niente di più», mettendoci un punto.

La cantante ha preferito non soffermarsi troppo sul chiacchiericcio che parla di sua sorella e fare capire che in realtà tra i due non ci sarebbe nulla. Queste parole farebbero dunque ricadere le voci di corridoio di queste settimane e provare quindi a chiudere definitivamente questa parentesi che si è creata.

Come giusto che sia diamo per buone e ovvie le parole di Sarah Toscano. D’altronde, chi meglio di lei può confermare o smentire? Al momento però le cose starebbero in questo modo, dunque ci atteniamo a quanto affermato dalla giovane artista, senza tergiversare o fare allusioni sul caso. Potrebbe aver preferito evitare l’argomento? Forse, ma in ogni caso si tratta pur sempre di dichiarazioni ufficiali, dunque questo è ciò che conta al momento. Non trovate?