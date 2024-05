NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Amici 23

Sabato sera Sarah Toscano ha vinto Amici 23. In queste ore così la cantante ha rilasciato le sue prime interviste e ha rivelato per la prima volta cosa farà con il montepremi.

Parla Sarah Toscano

Sono trascorse poco meno di 48 ore dalla vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23 e di certo per la cantante sta per iniziare un periodo ricco di impegni. Solo lo scorso venerdì infatti la giovane artista ha rilasciato il suo primo EP, che sta già scalando le classifiche. Ma non solo. Oggi Sarah dà ufficialmente il via al suo tour instore, che parte da Torino e nei giorni a venire la porterà in giro in tutta Italia per incontrare i fan che in questi mesi l’hanno sempre sostenuta e supportata. Nelle ultime ore nel mentre la Toscano ha anche rilasciato le prime interviste e nel corso di una chiacchierata con TvBlog ha rivelato cosa farà con il montepremi vinto ad Amici 23, pari a 157 mila euro in gettoni d’oro. In merito la cantante annuncia:

“Lo investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista, Sarah Toscano ha anche parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2025. La cantante, pur non sapendo ancora cosa le riserverà il futuro, afferma: “Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere. Per adesso però non so cosa mi aspetta nel futuro”.

Come se non bastasse Sarah svela anche con quale artista della musica italiana le piacerebbe lavorare. A quel punto la Toscano fa il nome di Ultimo e spiega: “Lo stimo tantissimo, è uno dei miei artisti preferiti tra gli italiani”. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Sarah, certi che nei prossimi mesi si parlerà a lungo della vincitrice di Amici 23.