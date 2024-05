Sarah scopre la dedica che Holden le ha fatto nell’EP: la sua reazione

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Amici 23

Durante una recente intervista Sarah Toscano ha risposto a una domanda su Holden, che le ha fatto una dedica nel suo EP. Ecco la reazione della vincitrice di Amici 23.

Sarah Toscano parla di Holden

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23 e ha potuto aggiudicarsi così la coppa e il montepremi di quasi 160mila euro. Ovviamente questo sarà il periodo in cui festeggerà, tornerà a lavorare e soprattutto rilascerà tantissime interviste. Una tra le più recenti è quella TVBlog all’interno della quale ha parlato delle sue insicurezze e del suo percorso dentro il talent.

Prima di tutto ha spiegato che la sua autostima va a periodi, infatti quando era molto piccola era sicura di sé, poi crescendo qualcosa in lei è cambiato e ha cominciato a fare più fatica:

“Quando avevo 10 anni ero molto sicura di me stessa; una volta all’anno sciavo e in quella occasione ero sempre convinta di vincere tutte le competizioni e infatti lo facevo. Mi buttavo senza paura. Poi sono passata al tennis e ho iniziato ad avere più paura di sbagliare.

Mi sono intimorita e ho iniziato a sbagliare di più di quanto avrei fatto se non avessi avuto tutte quelle paranoie. Ho cominciato a dubitare di me stessa, a non avere l’autostima. In alcuni giorni è a palla, in altri è sottozero. Sono molto autocritica e voglio dare sempre il massimo, credo sia questa la ragione”.

Ma non finisce qui, perché Sarah Toscano ha risposto anche a una domanda su Holden, con il quale molti fan pensano sia nato un certo feeling romantico. L’intervistatore le ha domandato che cosa pensa della dedica fattale dal collega dentro il suo EP: “Ha scritto che le è stato di supporto e di ispirazione“. La vincitrice di Amici ha replicato di non saperne niente e lo ha ringraziato elogiando la sua professionalità e non solo:

“Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia”.

Al momento non sappiamo se ci sia un flirt in corso tra loro, ma chissà che nel prossimo futuro non possa nascere una collaborazione tra Sarah Toscano e Holden.