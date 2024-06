Francesco Chiofalo mostra i suoi nuovi occhi azzurri dopo l’intervento con cui ha cambiato colore

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Giugno 2024

Sui social per la prima volta Francesco Chiofalo mostra il suo nuovo colore degli occhi dopo l’intervento chirurgico: “Non mi vergogno più di farli vedere a tutti”, ha dichiarato per poi aggiungere di non preoccuparsi degli attacchi del web dopo questa sua decisione.

I nuovi occhi di Francesco Chiofalo

Di recente Francesco Chiofalo ha fatto molto discutere per la sua scelta di sottoporsi a intervento chirurgico. L’ex volto di Temptation Island ha deciso infatti di cambiare il colore degli occhi.

L’annuncio sui social da parte di Francesco Chiofalo di operarsi ha destato non poche critiche, per via degli esiti incerti e della pericolosità di tale operazione. Così che persino la fidanzata Drusilla Gucci è persa decisamente contrariata, anche se l’ha supportato e gli è stata accanto.

A seguito dell’intervento, Francesco Chiofalo è tornato sui suoi social e ha rivelato che tutto è andato bene. A causa però dei tanti insulti ricevuti ha preferito non mostrare il suo nuovo colore degli occhi. Evidentemente però sembra aver cambiato idea.

Tant’è che infatti Francesco Chiofalo attraverso un lungo messaggio e un video sul suo profilo Instagram ha ribadito non solo di essere molto soddisfatto, ma anche della gioia di quanto fatto, nonostante le tante critiche:

“Questo è il mio nuovo colore di occhi … il colore che porterò con me per tutta la vita. Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più. A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile”.

Dal canto suo Francesco Chiofalo ha detto anche di non essere preoccupato dei commenti che potrebbero arrivare adesso e degli attacchi del web. Preferisce non farci caso e andare oltre. E a proposito di questo ha ammesso:

“In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti. È stato un ‘tutti contro uno’ veramente di cattivo esempio e totalmente ingiusto”.

Secondo Francesco Chiofalo, peraltro, non ha fatto del male a nessuno con la scelta di cambiare il colore dei suoi occhi. Per lui ognuno è libero di fare quel che meglio crede con il proprio corpo e nessuno deve permettersi di giudicare e offendere gli altri: “E chi lo fa si deve vergognare. E siate onesti con voi stessi…intervento a parte. A tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi”.

Non tutti però sembrano essere dello stesso avviso, ma Francesco Chiofalo non ne sembra essere preoccupato!