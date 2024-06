NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Amici 23

A distanza di un mese dalla vittoria di Amici 23, oggi Sarah Toscano ha annunciato il suo primo tour. Ecco le date dei concerti della cantante, che si svolgeranno nel corso di questa estate.

Il primo tour di Sarah Toscano

Sono state settimane di grande gioia le ultime per Sarah Toscano. Solo un mese fa la giovane artista ha vinto Amici 23 e da quel momento ha iniziato a concentrarsi a pieno sulla sua carriera. Dopo la pubblicazione del suo EP infatti la cantante è partita per una serie di date instore, che proseguiranno fino ai prossimi giorni. Nel corso di questi appuntamenti, Sarah ha per la prima volta incontrato il pubblico che per mesi l’ha sostenuta e non sono mancate le emozioni e anche piccole sorprese. Poco fa come se non bastasse è arrivata una grande notizia per tutti i fan.

Con un post sui social infatti la Toscano ha annunciato l’arrivo del suo primo tour. Ma non solo. Sarah ha anche svelato le date dei suoi concerti, che si terranno nel corso di tutta l’estate. Diverse le città in programma, da Roma, a Napoli, a Milano. I biglietti per questi live sono già disponibili e senza dubbio nelle prossime ore andranno a ruba.

Qualche giorno fa intanto Sarah Toscano è stata ospite del format online Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini. Durante la chiacchierata con la sua ex insegnante, la cantante non ha potuto fare a meno di parlare anche di Maria De Filippi e rivelando un retroscena sulla conduttrice ha affermato:

“Maria è stata davvero vicina a tutti. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva. Era molto d’aiuto questa cosa”.