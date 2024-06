NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

Amici 23

Ospite del format online Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini, Sarah Toscano elogia Maria De Filippi, spendendo bellissime parole per la conduttrice, facendo però anche una rivelazione inedita.

Le parole di Sarah Toscano su Maria De Filippi

Dopo la vittoria ad Amici 23 Sarah Toscano ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Dopo aver pubblicato il suo primo EP, la giovane artista ha dato il via al suo tour instore, che la sta portando in giro in tutta Italia e proseguirà ancora per diversi giorni. Nel mentre la hit Sexy Magica sta continuando a scalare le classifiche e di certo questo è un momento d’oro per la cantante. In attesa di scoprire come ci stupirà nei prossimi mesi, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Sarah Toscano è stata infatti ospite del format Dimmi Di Te, di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata con la sua ex insegnante, la cantante ha parlato non solo del suo percorso ad Amici 23 e dei suoi primi passi nel mondo della musica, ma anche, naturalmente, di Maria De Filippi. Sarah ha così speso bellissime parole per la conduttrice, elogiandola e affermando:

“Maria è stata davvero vicina a tutti. È la prima persona che quando vedeva che stavi giù ti chiedeva qualcosa. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva. Era molto d’aiuto questa cosa”.

Nel mentre per tutta l’estate Sarah Toscano parteciperà a diversi Festival, durante i quali ci farà ballare e cantare con la sua musica.