Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2024

Amici 23

Grande emozione in queste ore per Sarah Toscano. La cantante ha infatti riabbracciato l’ex allieva di Amici 23 Stella, che si è presentata a sorpresa a uno dei suoi instore.

Sorpresa per Sarah Toscano

Sono settimane di grande lavoro queste per Sarah Toscano. Da quando ha vinto Amici 23 infatti la giovane artista non si è fermata un attimo e sta concentrando tutte le sue energie sulla sua musica e sulla sua carriera. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, la cantante è infatti partita per il suo tour instore, che proseguirà ancora per qualche giorno. Durante questi appuntamenti live la Toscano sta incontrando tutto il pubblico che l’ha supportata e sostenuta in questi mesi e che l’ha portata alla vittoria del talent show di Maria De Filippi.

Nelle ultime ore però, proprio durante uno dei firma copie, è accaduto qualcosa di inaspettato. A presentarsi a sorpresa a uno degli instore è stata infatti Stella, ex allieva di Amici 23, e così Sarah ha potuto riabbracciare la sua vecchia compagna, con la quale ha condiviso parte della sua esperienza all’interno della scuola. Ovviamente il video dell’incontro ha fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti entusiasti dei fan.

In queste ore intanto Sarah Toscano è stata anche ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata la cantante ha parlato non solo del suo percorso ad Amici 23, ma anche di Maria De Filippi, facendo una rivelazione sulla conduttrice. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Maria è stata davvero vicina a tutti. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva”.