È finita tra Giulia De Lellis e Giano! La reazione lapidaria di Diana Del Bufalo, sorella di lui

Debora Parigi | 12 Giugno 2024

Diana Del Bufalo Giulia De Lellis

La fine della storia tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo ha portato ad alcune reazioni social da parte della sorella di lui, Diana De Bufalo. Ad accorgersene sono stati alcuni utenti che hanno notato il gesto dell’attrice nei confronti dell’influencer. Ecco cosa è successo.

La reazione di Diana Del Bufalo verso Giulia De Lellis dopo la fine della storia con Giano

È durata davvero poco la relazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo che aveva avuto anche le presentazioni ufficiali in famiglia. I due avevano iniziato a frequentarsi senza annunciarlo, ma alcuni segnali social lo avevano fatto capire. Poi c’era stata la paparazzata, ma avevano continuato a non dire niente ufficialmente. Però da quel momento avevano iniziato a postare foto insieme.

Si era parlato della fine della relazione, smentita poi da una nuova foto tra loro e successivamente da scatti in compagnia delle rispettive famiglie. Sembrava che ci fosse una bella complicità, infatti la stessa Diana Del Bufalo, sorella di Giano, scambiava messaggi complici con la nuova cognata. Poi improvvisamente qualcosa si è rotto.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Giulia De Lellis aveva dichiarato che quella con Giano non la considerava una vera e propria storia d’amore, ma si trattava di una persona con la quale stava passando bei momenti. Questa frase aveva fatto storcere il naso a protagonista di Cash or Trash. E sui social, a una fan dispiaciuta per lui, aveva risposto: “Sono felice e mi amano tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore”.

Da questo momento Giano De Bufalo ha tolto il segui a Giulia De Lellis e lei ha fatto altrettanto. Ma si vocifera che lui abbia addirittura bloccato l’influencer. Ma adesso c’è anche la reazione di Diana De Bufalo. L’attrice, infatti, sarebbe rimasta davvero molto dispiaciuta (come è ovvio che sia) per la fine della relazione del fratello. E così anche lei avrebbe preso una decisione drastica nei confronti dell’ex cognata. Diana ha tolto il segui su Instagram alla De Lellis, confermando che la storia tra i due è finita davvero per qualcosa che ha ferito Giano.