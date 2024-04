Malgioglio riceve un regalo a sorpresa da Maria De Filippi per il suo compleanno e si commuove – VIDEO

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2024

Amici 23

In occasione del suo compleanno, Malgioglio ha ricevuto una sorpresa dalla produzione di Amici 23 e un regalo da Maria De Filippi

Piccola sorpresa per Cristiano Malgioglio in occasione del suo compleanno. Gli altri giudici e i professionisti di Amici 23 gli hanno organizzato una festa e gli hanno consegnato il regalo di Maria De Filippi. Cristiano si è emozionato e anche commosso. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Compleanno a sorpresa per Cristiano Malgioglio ad Amici 23

Il 23 aprile è stato il compleanno di Cristiano Malgioglio così la produzione di Amici 23 e in particolare Maria De Filippi hanno deciso di fargli una piccola sopresa che è stata davvero molto apprezzata tanto che lo stesso Cristiano si è anche commosso.

In pratica la produzione ha convocato Malgioglio con la scusa delle prove generali della puntata del Serale. A questo punto è arrivato il direttore artistico che gli ha detto di dover fare delle prove per le luci. Lo ha posizionato al centro dello studio e gli ha detto di guardare lo schermo. Qui è apparsa una lettera: “Caro Cristiano, oggi è un giorno speciale. Noi siamo felici di averti con noi e d festeggiarlo insieme. Buon compleanno!!!”.

Lo schermo si è quindi aperto e sono arrivati gli altri due giudici Giuseppe Giofrè e Michele Bravi insieme a tutti i professionisti di Amici 23 portando un’enorme torta di compleanno. Cristiano è rimasto scioccato perché non si aspettava tutto questo e ha ringraziato.

Ma non finisce qui, perché c’è stato anche il regalo di Maria De Filippi. Infatti Giuseppe gli ha consegnato una lettera proprio da parte della conduttrice. E c’era scritto: “Tanti auguri Cristiano! Ci vediamo stasera a cena per festeggiare. Ti voglio bene, Maria”. Quindi una cena insieme alla De Filippi in occasione del suo compleanno.

Un compleanno davvero speciale per Cristiano Malgioglio! 🎂🤩✨ #Amici23 pic.twitter.com/Lpsy45WogI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2024

Malgiolgio si è commosso nel leggere questa lettera e ha potuto coprire le lacrime grazie agli occhiali che indossava. Ma abbiamo sentito benissimo dalla sua voce un po’ rotta che era davvero emozionato.