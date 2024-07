Dopo aver spoilerato una parte della canzone nelle scorse ore, stanotte Sarah Toscano ha rilasciato il suo nuovo singolo Roulette.

Sarah Toscano è tornata

Sono state settimane ricche di lavoro e di impegni le ultime per Sarah Toscano. Dopo aver alzato la coppa di Amici 23 la giovane artista non si è fermata un solo secondo e ha iniziato a concentrarsi unicamente sulla sua carriera, raggiungendo in breve una serie di traguardi. Alla pubblicazione dell’EP è infatti seguito un lungo tour instore, che ha portato la cantante in giro per l’Italia. Contemporaneamente il singolo Sexy Magica si è confermato essere una vera hit e ha conquistato il pubblico. Non sono mancati ovviamente anche concerti e ospitate in diverse kermesse musicali, tra cui Battiti Live, grazie alle quali la Toscano ha presentato la sua musica.

Ma le sorprese non sono finite. Solo poche ore fa infatti Sarah ha spoilerato sui suoi social un estratto di una nuova canzone che fin dai primi istanti ha rapito i fan. Stanotte così la vincitrice di Amici 23 ha rilasciato questo atteso singolo, intitolato Roulette. In merito a questo pezzo, la cantante ha affermato: “È un cerchio che si chiude per aprire nuove strade”.

Pare dunque scontato pensare che Sarah Toscano, dopo i successi degli ultimi mesi, sia tornata in studio per lavorare al suo nuovo album, che potrebbe vedere la luce ben prima del previsto. In molti nel mentre sul web hanno anche iniziato a parlare di una possibile partecipazione dell’ex allieva di Amici 23 al prossimo Festival di Sanremo. Sarah tuttavia sembrerebbe avere le idee ben chiare e nel corso di un’intervista ha affermato:

“Non so se ci andrò. Ho soltanto 18 anni, non ho il senso di dover fare tutto subito. Non sento ‘l’adesso o mai più’. Non sempre la velocità è una virtù, so che questo è un periodo importante, ho un po’ i fari addosso, ma questo non significa che per forza devo prendere, fare, andare. Per Sanremo devo aspettare il momento giusto, la canzone giusta. Vedremo”.