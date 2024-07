Dopo mesi di grande successo, Sarah Toscano sta per tornare sulle scene musicali. In queste ore infatti la vincitrice di Amici 23 ha spoilerato sui social il suo nuovo singolo.

Il nuovo singolo di Sarah Toscano

Sono stati mesi frenetici gli ultimi per Sarah Toscano. Dopo aver vinto Amici 23 infatti la cantante ha iniziato a concentrarsi sulla sua carriera e col passare del tempo non sono mancate le soddisfazioni. Tra l’EP, il tour instore e il successo di Sexy Magica, la giovane artista può ritenersi più che soddisfatta dei traguardi raggiunti e attualmente sta preparando grosse sorprese per tutto il suo pubblico. Per di più in queste settimane Sarah si sta anche esibendo con una serie di concerti, grazie ai quali sta portando la sua musica in giro per l’Italia.

LEGGI ANCHE: Jennifer Lopez compie 55 anni: la festa a tema Bridgerton

Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Con un video caricato sui suoi profili social, la Toscano ha spoilerato una parte del suo nuovo singolo, che verrà rilasciato prossimamente. Attualmente non sappiamo ancora né il titolo della canzone né la data di uscita. Di certo però nei giorni a venire arriveranno ulteriori aggiornamenti in merito.

Qualche settimana fa intanto Sarah Toscano è stata ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi Di Te. Nel corso dell’intervista con la sua ex prof la vincitrice di Amici 23 ha svelato un retroscena su Maria De Filippi e in merito ha affermato:

“Maria è stata davvero vicina a tutti. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva. Era molto d’aiuto questa cosa“.