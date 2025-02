Sarah Toscano, la vincitrice della scorsa edizione del talent, è tornata ad Amici dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025. Qui si è esibita e poi ha ricevuto i complimenti di Elisa, giudice della gara cover.

L’esibizione di Sarah Toscano

Il nome di Sarah Toscano è stato sulla bocca di tutti durante il periodo in cui ha partecipato ad Amici lo scorso anno. La cantante era stata data per sfavorita e invece ha ribaltato il giudizio di molti vincendo il talent e cominciando ad affermarsi come artista nel panorama italiano.

Questo per Sarah è soltanto l’inizio ma ha già avuto la possibilità di farsi conoscere a un pubblico molto ampio grazie al suo ingresso nel cast del Festival di Sanremo 2025. Sul palco dell’Ariston ha portato la sua “Amarcord” e il pubblico l’ha premiata con il diciassettesimo posto.

LEGGI ANCHE: Elodie torna ad Amici e conquista il pubblico con la sua nuova hit “Dimenticarsi alle 7” (VIDEO)

Oggi, 23 febbraio 2025, torna ad Amici e ha messo in piedi un’esibizione che ha colpito tutti gli spettatori in studio e che la guardavano comodamente dal divano di casa. La stessa Elisa, giudice della gara cover, le ha fatto i suoi complimenti: “Bravissima, mi sei piaciuta tanto anche a Sanremo“. Senza dubbio un momento che Sarah Toscano non dimenticherà facilmente e porterà sempre con sé.

Cosa le riserverà il prossimo futuro? Sicuramente tanta altra musica e, come sperano i fan, anche un album pieno di inediti. Al momento non abbiamo alcuna certezza ma siamo sicuri che il prossimo periodo sarà radioso per la giovane artista.