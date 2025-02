Oggi pomeriggio, ad Amici 24, Elodie è tornata in studio per esibirsi sulle note del suo ultimo successo “Dimenticarsi alle 7“. Ecco il video della performance.

Elodie si esibisce ad Amici 24

Un pomeriggio carico di ospiti quello di Amici 24 nella puntata di domenica 23 febbraio 2025. Maria De Filippi, infatti, ha accolto in studio tutti gli ex concorrenti del talent che quest’anno hanno fatto parte del cast del Festival di Sanremo. Tra loro possiamo citare i The Kolors, che anche qui hanno portato Fru dei The Jackal, ma anche Gaia, Irama e Sarah Toscano.

Tra loro è apparsa, ovviamente, pure Elodie che sul palco dell’Ariston ha portato “Dimenticarsi alle 7“. Si tratta di un brano che parla di una storia d’amore finita, lei stessa aveva spiegato il significato in precedenza:

“Alle 7 del mattino ci si dimentica delle persone e la canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare. Sono stata un’assidua frequentatrice di club.

La prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza”.

Qui sotto possiamo vedere uno spezzone della sua esibizione, che ha entusiasmato tutto il pubblico in studio e a casa. Elodie sa interpretare alla perfezione i suoi brani e in futuro i fan potranno gustarselo dal vivo nei concerti a San Siro.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Ricordiamo, inoltre, che Elodie è impegnata anche dal punto di vista cinematografico perché sarà protagonista in sala di un film thriller.