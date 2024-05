Gossip

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Giulia De Lellis

A seguito delle voci di presunta rottura, in queste ore Giulia De Lellis si è recata a pranzo con il fidanzato Giano Del Bufalo e con tutta la sua famiglia al gran completo, inclusa Diana.

Giulia De Lellis incontra la famiglia Del Bufalo

Sono passate diverse settimane da quando Giulia De Lellis ha dato il via alla sua relazione con Giano Del Bufalo. Fin dal primo momento la neo coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica e se ne sono dette di ogni sui due. Qualche giorno fa però è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, era sembrato che la storia tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il mercante di Cash or Trash fosse giunta al termine.

Stando a quanto si è mormorato, i due sarebbero stati in disaccordo su alcune decisioni di vita. Pare infatti che Giano sia intenzionato a trasferirsi a Londra per lavoro, mentre Giulia non vorrebbe lasciare la sua Milano. I pensieri di vita contrastanti dunque, sempre secondo le dicerie, avrebbero portato alla rottura, che ha allarmato i fan.

Adesso però giungono buone notizie per i sostenitori della coppia. Sembrerebbe che Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo non si siano affatto lasciati ma che al contrario siano più uniti che mai, al punto che in queste ore i due hanno fatto un grande passo. L’influencer si è infatti recata a pranzo con la famiglia Del Bufalo al gran completo. Giulia ha così incontrato non solo i genitori del suo compagno, ma anche la sorella di Giano, Diana, da anni nel cuore del grande pubblico.

A condividere lo scatto è stata nientemeno che Ornella Pratesi, madre dei fratelli Del Bufalo, e in breve la foto ha fatto il giro del web. Insomma pare dunque che tra Giulia e Giano tutto proceda a meraviglia e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.