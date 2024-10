In queste ore a scagliarsi duramente contro Shaila Gatta con una storia social è stato Daniele Dal Moro. Ma cosa è accaduto e perché l’ex tronista ha attaccato l’attuale concorrente del Grande Fratello? Andiamo a scoprirlo.

Daniele Dal Moro vs Shaila Gatta

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 7 è stato senza dubbio Daniele Dal Moro. Come tutti sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto a lungo discutere per via della sua relazione con Oriana Marzoli, che nel corso dei mesi ha vissuto diversi tira e molla. In queste ore intanto, a distanza di mesi, proprio Dal Moro è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di una storia social pubblicata sui suoi profili che non è passata inosservata e che sta facendo chiacchierare il web. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Francesco Chiofalo rivela quanti soldi ha speso per i suoi interventi

Tutto è iniziato quando sulla pagina di Daniele è spuntata una storia diretta a Shaila Gatta, attuale concorrente del Grande Fratello. Dopo aver lanciato una palese frecciata alla ballerina, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha dichiarato: “Shaila sciacquati la bocca quando parli di me che Milano è piccola e le voci girano”.

Naturalmente la storia di Daniele Dal Moro ha prontamente attirato l’attenzione dei fan del reality show e in molti si sono chiesti perché l’ex Vippone si sia scagliato contro Shaila Gatta. Stando a quanto è emerso, alcuni utenti hanno affermato che proprio l’ex Velina di Striscia La Notizia avrebbe sparlato dell’ex tronista, che così avrebbe voluto replicare.

Tuttavia a oggi non esistono video che proverebbero che Shaila avrebbe menzionato Daniele e di conseguenza dunque non è possibile sapere quale sia la verità. Di certo però in tanti non hanno gradito le parole di Dal Moro e senza dubbio c’è già chi si chiede cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.