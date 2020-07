Scherzi A Parte torna in tv: ecco quando inizia la nuova edizione

1 Su Canale 5 torna Scherzi A Parte con una nuova edizione. Scopriamo quando inizia e i primi dettagli sul ritorno del programma

Senza dubbio da quasi 30 anni uno dei programmi più amati e seguiti è Scherzi A Parte. Come ben sappiamo la trasmissione è nata nel lontano 1992, e da allora ne ha fatta di strada. Lo show, edizione dopo edizione, ha preso di mira numerosi volti del mondo dello spettacolo, che sono stati sottoposti a tremendi e cattivissimi scherzi. L’ultima stagione della trasmissione è andata in onda nel 2018, con la conduzione di Paolo Bonolis, ed ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Da allora non si è saputo più nulla del programma, ma adesso pare che siano arrivate delle ottime novità per tutti i fan dello show.

Pare infatti che Scherzi A Parte stia per tornare in tv con una nuovissima edizione, che è già attesissima dai telespettatori. A svelare la notizia è in esclusiva TvBlog, che annuncia il ritorno della trasmissione. Ma quando inizia e chi sarà a condurre la prossima stagione? Attualmente ancora non è chiaro chi ci sarà al timone del programma, ma ciò che è certo è che i vertici Mediaset abbiano fissato per dicembre la partenza dello show, dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Questo quello che si legge in merito e i primi dettagli sulla nuova edizione:

“Scherzi A Parte, uno dei titoli più celebri dell’intrattenimento di Mediaset sta per tornare in televisione. Si starebbe infatti pensando di produrre una nuova serie di questo programma tenuto a battesimo nel 1992 su Italia 1 da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Il programma per ora è stato appoggiato nella serata del venerdì di Canale 5 da dicembre dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale. Scherzi A Parte sta per tornare in tv e il programma arriverà sugli schermi di Canale 5 a partire da dicembre. Tuttavia sembrerebbe che la trasmissione si andrebbe a scontrare con un altro amatissimo show Rai, che per la prima volta arriverà con un nuovo ed inedito format. Scopriamo di cosa stiamo parlando.