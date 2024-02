Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Marco Maddaloni, durante la festa che si è tenuta ieri sera, ha lanciato una frecciatina all’amico Massimiliano Varrese.

La frecciatina di Marco Maddaloni

In questi giorni i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto lavorare su alcuni cortometraggi divisi in due gruppe. Uno di questi era capitanato da Massimiliano Varrese e l’altro da Beatrice Luzzi. Ieri sera è stata allestita una cerimonia durante la quale sono stati presentati i progetti per poi passare alle premiazioni e tra i protagonisti abbiamo visto Marco Maddaloni. Ma prima di arrivare al punto facciamo un passo indietro.

Un portavoce di entrambe le squadre ha detto qualcosa sul proprio regista. Beatrice è stata descritta come una persona stupenda con cui lavorare e lei stessa ha aggiunto che si è trattato di un lavoro di squadra in cui tutti hanno messo del loro. Perla, poi, ha preso la parola e ha descritto molto positivamente la sua esperienza con Varrese.

A questo punto Marco Maddaloni si è alzato per andare al leggio e, dopo aver notato una faccia strana di Varrese, ha voluto fare una battuta lanciando una frecciatina:

“Il Varrese era geloso perché ho ringraziato la regista. Ho detto che mi ha messo a mio agio e non ci ha fatto pressioni. Non è poco questo”.

Maddaloni ubriaco che va contro il Guru dicendo proprio la verità che è geloso 💀✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #grandefratello pic.twitter.com/1bVxhKRcKq — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 3, 2024

Tutti stavano ridendo e scherzando, ma alla fine c’è stato un confronto tra l’attore e lo sportivo. Massimiliano si è voluto assicurare che la loro amicizia fosse ancora intatta e Maddaloni ha risposto: “Hai detto amico, hai detto tutto“. Poi ha aggiunto di stare tranquillo e che se dovesse uscire dalla casa nel prossimo futuro il loro rapporto rimarrebbe invariato.

Maddaloni che rassicura il guru sulla loro amicizia dopo aver parlato con Beatrice, ma non ho capito in quella casa c'è una regola che se parli con Beatrice non sei più un seguace di Massimiliano Varrese?



Che imbarazzo, ma come si fa?#grandefratello #gfpic.twitter.com/r7roy0vbZ6 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) February 4, 2024

Varrese si è rilassato e il tutto si è risolto con una sorta di abbraccio. I loro fan possono stare tranquilli anche se forse, di tutto ciò, si tornerà a parlare nella puntata di domani sera del GF.