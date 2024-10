Ospiti a Lo stato delle cose, Francesca Pascale e il generale Roberto Vannacci hanno avuto uno scontro televisivo molto acceso: “Omofobo represso”; “Non mi conosce”.

Lo scontro tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale

Mentre su Canale 5 il pubblico era intento a seguire le dinamiche della Casa del Grande Fratello, su Rai 3 invece abbiamo assistito al nuovo programma di Massimo Giletti, dal nome “Lo stato delle cose”. Durante l’appuntamento di ieri sera si è verificato uno scontro tra il generale Roberto Vannacci e Francesca Pascale, di cui abbiamo allegato il video qui sotto. Il botta e risposta ha inevitabilmente diviso gli utenti.

Francesca Pascale rivolgendosi a Roberto Vannacci ha fatto riferimento al suo libro, Il mondo al contrario, dichiarando: “Nel suo libro non ho fatto altro che ricevere degli insulti, mi scaldano quelle parole che ha detto perché mi colpiscono e colpiscono tante altre comunità e realtà in questo Paese”.

Contrariato dalla stoccata, Roberto Vannacci ha risposto, per poi fermarsi: “Non mi interrompa, faccia la persona educata. Mi sta interrompendo, non è per niente educata“. In seguito ha aggiunto: “Se lei si sente offesa è un problema suo, perché in quel libro non c’è una parola che leda la dignità o che sia offensivo nei riguardi di qualcuno e molti giudici si sono già espressi al riguardo”.

Il botta e risposta televisivo

Francesca Pascale in seguito ha sferrato una nuova bordata diretta al generale Roberto Vannacci:

“La verità sa qual è? Che lei, come tutti gli ossessionati dell’omofobia, non fate altro che nascondere qualcosa che probabilmente reprimete fin dalla nascita. Questa è la verità, questo è quello che penso io e che pensano tanti altri italiani”.

Ancora una volta, però, Roberto Vannacci non si è detto dello stesso avviso. Per questo si è sentito di difendersi dall’attacco di Francesca Pascale. Per prima cosa le ha detto che non crede lei sia laureata in psichiatria o psicologia e se ha bisogno di farsi da qualcuno, si rivolge a uno specialista: “Non vengo certo da lei quindi la esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso visto che non mi conosce e non mi ha mai incontrato. Sono parole dette in libertà. Le moderi“.

Come abbiamo precedentemente spiegato lo scontro televisivo ha diviso l’opinione pubblica.