Nel corso della diretta di ieri sera del Grande Fratello, Helena Prestes ha scoperto che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono nuovamente riavvicinati. A quel punto la gieffina ha deciso di chiudere con il modello ma nel corso della notte è scoppiata a piangere.

Le lacrime di Helena Prestes

Ore intense nella casa del Grande Fratello. In questi giorni infatti all’interno del reality show sono nati i primi interessi, tuttavia a essere conteso tra due donne è Lorenzo Spolverato, che si è avvicinato non solo a Shaila Gatta ma anche a Helena Prestes. L’ex Velina di Striscia La Notizia a sua volta è divisa tra il modello e Javier Martinez, ma ieri sera è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha scoperto che Lorenzo e Shaila si sono riavvicinati. Spolverato ha così ammesso di non aver ancora capito cosa prova per la Gatta e di non aver preso ancora una decisione.

A sorpresa così Helena, stufa di questa situazione, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha chiuso con Lorenzo. La Prestes, apparendo certa della sua decisione, ha affermato con sicurezza: “Aspettavo che finisse la puntata per dirti che da adesso in poi noi dobbiamo prendere le distanze. Volevo dirtelo già da due giorni. Ma per te, perché ti vedo un po’ così, Se non è, non è. Te lo dico adesso davanti a tutti. Da adesso ci sarà un po’ di distanza”.

Helena: -“Da adesso in poi noi due dobbiamo prendere le distanze ed è due giorni che volevo dirtelo…se non è, non è.”



Perché la tigra ha detto "col cavolo che mi faccio prendere per i fondelli da te", lei è troppo avanti



Ma non è finita qui. Nonostante sembrasse sicura della sua decisione, nel corso della notte Helena Prestes è scoppiata in lacrime e a quel punto è stata prontamente consolata da Yulia Bruschi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, delusa e ferita per quanto accaduto, ha dunque fatto intendere di essere realmente interessata a Lorenzo ma di essere disposta a fare un passo indietro.

No amore non piangere per uno come Lorenzo non si merita neanche una lacrima 😭😭😭😭#grandefratello pic.twitter.com/qBelkTTQOa — AnDrEA (@andrea9737268) October 1, 2024

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Spolverato prenderà finalmente una decisione? Ma soprattutto, il rapporto con la Prestes sarà davvero giunto al capolinea?