Scudetto Napoli, quanti milioni di euro ha guadagnato la società con la vittoria del campionato

NEWS

Debora Parigi | 5 Maggio 2023

I soldi guadagnati dal Napoli con la vittoria dello Scudetto

Ieri sera, giovedì 4 maggio, con un paraggio per 1-1 a Udine, il Napoli ha vinto lo Scudetto della stagione 2022/2023 con ben cinque giornate d’anticipo. Un grandissimo obiettivo raggiunto per la squadra allenata da Luciano Spalletti che porta a casa questo terzo titolo del Campionato italiano nella sua storia dopo ben 33 anni dall’ultimo conquistato.

Una città in festa quindi, ma anche una società che oltre a festeggiare fa anche cassa. Sì perché ci sono ovviamente anche dei guadagni da questi traguardi raggiunti. E così, quanto ha guadagnato il Napoli vincendo lo Scudetto? Come riportano vari siti e com’è tutto reso pubblico all’inizio di ogni stagione calcistica, la squadra partenopea guadagna con il primo posto in classifica ben 23,4 milioni di euro. A questo bisogna aggiungere i 10 milioni provenienti dalla Uefa per la qualificazione in Champions League.

Parlando proprio di coppe europee, quali sono gli altri premi che si aggiudicano le restanti squadre che riescono a conquistare un posto in Europa per la prossima stagione? La seconda avrà 7,5 milioni, la terza 5 milioni e la quarta 2,5 milioni. Le due squadre che andranno in Europa League prenderanno 3,63 milioni a testa e quella qualificata alla Conference League otterrà infine 2,94 milioni.

Ma vediamo la lista dei soldi guadagnati da ogni squadra di serie A in base al piazzamento in classifica alla fine del torneo:

23,4 milioni 19,4 milioni 16,8 milioni 14,2 milioni 12,5 milioni 10,9 milioni 9,3 milioni 8,3 milioni 7,4 milioni 6,3 milioni 5,5 milioni 5 milioni 4,6 milioni 4,1 milioni 3,6 milioni 3,2 milioni 2,8 milioni 2,2 milioni 1,6 milioni 0,9 milioni

Se per lo Scudetto è già tutto deciso, per gli altri posti, specialmente in Europa, la sfida è ancora molto aperta. Inoltre ci sono ancora cinque squadre italiane che stanno lottando per vincere un trofeo europeo tra Champions, Europa League e Conference. E manca ancora da giocare la Finale di Coppa Italia. Proprio quest’ultima verrà affrontarsi Fiorentina e Inter il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.