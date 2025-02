Nelle ultime ore è spuntata una segnalazione in merito a uno dei corteggiatori che sono andati a Uomini e Donne per tentare di conquistare Tina Cipollari. Ecco cosa sta succedendo.

La segnalazione sul corteggiatore di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha lanciato un appello, qualche settimana fa, per trovare un uomo che possa farle condurre una vita agiata. L’appello riguarda uomini di età superiore ai 70 anni, senza figli (o che vivono all’estero) e disposti a spendere molti soldi per farla felice.

Ad oggi se ne sono presentati tre e tra questi possiamo citare sicuramente Cosimo, con il quale la Tronista è uscita in esterna a cena. Tina ha affermato di essersi trovata bene e potrebbe essere proprio lui, nonostante più giovane di lei, l’uomo che sceglierà.

In una delle ultime puntate andate in onda, tuttavia, ha fatto il suo ritorno anche Angelo. Si tratta del proprietario di tre catene di ristoranti che era stato mandato via da Tina Cipollari perché non pienamente convinta. Questa volta, dopo aver visto la sua macchina, ha simpaticamente deciso di farlo restare ma non sappiamo ancora cosa accadrà tra loro.

Fatto sta che, nella giornata di domenica 9 febbraio 2025, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso una segnalazione proprio sul corteggiatore. Qualcuno lo ha avvistato insieme a una ragazza mentre facevano colazione a Viareggio. Come la prenderà Tina durante la prossima registrazione di Uomini e Donne? Chiederà spiegazioni? Lo scopriremo prossimamente.

Essendo corteggiatori, di solito, non è possibile frequentare anche altre ragazze all’esterno ma essendo un Trono particolare, forse, le regole sono state un po’ cambiate. Tuttavia, bisogna precisare che potrebbe trattarsi solo di un’amica e di conseguenza dovremo aspettare che sia Angelo stesso a dare la sua versione.