Ospite a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha svelato il nome di una concorrente di Ballando con le Stelle che proprio non sopporta.

Il retroscena di Selvaggia Lucarelli

Sono ormai anni che Selvaggia Lucarelli fa parte della giuria di Ballando con le Stelle. Nel corso delle varie edizioni del talent show in onda su Rai 1, numerosi sono stati i concorrenti che sono passati per lo studio di Milly Carlucci, alcuni dei quali spesso si sono duramente scontrati con la giornalista. La Lucarelli nel mentre in queste ore è stata ospite a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Nel corso della lunga chiacchierata con il conduttore non è ovviamente mancato il capitolo Ballando con le Stelle e così Selvaggia ha rivelato come si comporta quando c’è un concorrente che le sta antipatico. In merito ha raccontato:

“Quando io dò 5 o 6 a un concorrente, sto cercando di farlo sparire. Lo 0 porta attenzione e la gente da casa lo vorrà difendere e quindi questo si salverà. Quando mi stanno proprio anticipatici io faccio questa roba”.

Ma non è finita qui. Pochi istanti dopo infatti a sorpresa Selvaggia Lucarelli ha anche fatto il nome di una concorrente di Ballando con le Stelle che proprio non sopporta e a riguardo ha aggiunto: “C’è stato un anno, una delle concorrenti era Vittoria Schisano. Lei mi era veramente antipatica. Dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, massimo 7. Le dicevo che era brava e che aveva ballato bene. Quando dico così è proprio la morte”.

Tra poche settimane nel mentre andrà in onda su Rai 1 l’attesa finale di questa fortunatissima edizione di Ballando con le Stelle. Ma chi sarà quest’anno a vincere il talent show di Milly Carlucci? Non resta che attendere le ultime puntate per scoprirlo.