Ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Bianca Guaccero ha ricordato la telefonata con Raffaella Carrà, che ancora oggi per la conduttrice è stato uno dei momenti più speciali della sua vita.

Le parole di Bianca Guaccero

Quest’anno ad arrivare a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente del talent show è stata Bianca Guaccero. Fin dal primo momento la conduttrice, da anni nel cuore del grande pubblico, ha saputo conquistare i fan della trasmissione di Milly Carlucci e settimana dopo settimana ha dato prova di grande talento. Senza dubbio a oggi Bianca è una delle favorite alla vittoria e già in molti si chiedono cosa accadrà nel corso delle ultime puntate. In attesa di scoprirlo, ieri sera la Guaccero è stata ospite a Che Tempo Che Fa e nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio ha ricordato la telefonata di Raffaella Carrà a Detto Fatto. In merito la presentatrice ha affermato emozionata:

“Dopo quella telefonata mi sono tatuata Raffaella sul braccio. Quella telefonata per me è stata un regalo della vita. Tutte le volte che ci sono dei momenti no nella mia vita lavorativa io penso a quella telefonata. Mi dà il coraggio di continuare a credere in quello che faccio. Lei mi ha donato delle parole straordinarie che non riesco nemmeno a ripeterti ma che ricorderò per sempre. È stato un regalo incredibile”.

Ma non è finita qui. Bianca Guaccero ha anche raccontato che inizialmente non credeva che all’altro capo capo del telefono ci fosse realmente Raffaella Carrà e a riguardo ha aggiunto: “Credevo fosse uno scherzo di un’imitatrice perché a Detto Fatto erano soliti farmi degli scherzi. Per un bel po’ di tempo non ho creduto che fosse lei. Poi uno degli autori mi ha detto che era proprio lei e lì non ho capito più niente”.

"Lei mi ha donato delle parole straordinarie che io ricorderò per sempre!"@bianca_guaccero e la telefonata di Raffaella Carrà #CTCF pic.twitter.com/2ZZNekE6nm — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 25, 2024

Il pubblico intanto attende con ansia le ultime puntate di Ballando con le Stelle. Sarà la Guaccero a vincere il talent show quest’anno? Non resta che attenderlo per scoprirlo.