Selvaggia Lucarelli confessa di avere uno stalker da anni: “Mi perseguita, è inquietante”

Spettacolo

Redazione | 10 Giugno 2024

Durante un’intervista nel podcast BSMT con Gianluca Gazzoli la giornalista Selvaggia Lucarelli ha confessato di avere uno stalker che la perseguita da anni.

Lo stalker di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli per parlare, prevalentemente, del suo libro inchiesta sul Pandoro-Gate e i Ferragnez. Ha raccontato aneddoti e ha rivelato se ha sentito in questo lasso di tempo Chiara e Fedez, affermando di non avere mai avuto contatti con l’influencer in assoluto e di aver telefonato al rapper solo prima della pubblicazione del libro.

In seguito è scesa più nella sfera personale e ha confessato di stare vivendo da anni una situazione di profondo disagio a causa di uno stalker. Esiste infatti una persona che non le dà pace da anni e che ha creato un sito internet contro di lei:

“Io ho uno stalker, denunciato più volte, che ha creato un blog su di me. Abita nel centro Italia… Lui è ossessionato, dice che sono ricercata a Panama perché ho truffato. Crea notizie false su di me da anni, mi tormenta e mi assilla.

Questa è una persona molto pericolosa: vive nella sua cameretta a casa con la mamma nonostante abbia più di 40 anni. Vive costantemente attaccato al computer creando notizie su di me e non solo. Io l’ho denunciato per stalking anche mesi fa”.

Gianluca Gazzoli quindi ha domandato a Selvaggia Lucarelli se ha mai avuto paura di tutte le persone che da sempre l’attaccano. La giornalista ha replicato di avere timore di questo individuo perché “è un profilo inquietante, da sociopatico ossessionato“. Poi ha aggiunto:

“Ha una certa competenza informatica e costruisce prove contro di me. Insomma, è una persona inquietante. Se vivesse con la paura che qualcuno potrebbe aspettarmi sotto casa non vivrei più”.

Una situazione molto complicata che speriamo si possa risolvere al più presto.