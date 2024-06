Selvaggia Lucarelli ha provato a contattare Chiara Ferragni per l’inchiesta sul pandoro-gate

Spettacolo

Redazione | 10 Giugno 2024

Chiara Ferragni Fedez

Questo pomeriggio è stata rilasciata un’intervista a Selvaggia Lucarelli sul canale YouTube del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Durante la chiacchierata ha parlato dei Ferragnez rivelando se ha parlato con l’influencer e il rapper dopo l’uscita del suo libro.

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è stata protagonista indiscussa della nuova puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. In tale occasione il conduttore ha colto l’occasione per farle alcune domande relative alla sua vita privata, ma la discussione si è concentrata per la maggior parte sul nuovo libro della giornalista “Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli confessa di avere uno stalker da anni: “Mi perseguita, è inquietante”

Ha affermato di aver avuto in mente l’idea per il libro per diverso tempo, anche se in forma diversa, ma ha sempre trovato un qualche tipo di ostacolo nella realizzazione. In seguito ha raccontato alcuni aneddoti su Chiara e Fedez, per poi svelare se ha parlato con loro dopo la pubblicazione dell’inchiesta sul Pandoro Gate.

Selvaggia Lucarelli non ha mai avuto alcuna conversazione con Chiara Ferragni anche se avrebbe provato a contattarla. I suoi avvocati però l’avrebbero informata che non era interessata a rilasciare nessuna intervista. Nonostante questo, però, alla giornalista sarebbe piaciuto incontrarla “anche in via ufficiosa” per chiederle perché non le abbia telefonato, dopo l’inchiesta, per darle la sua versione dei fatti.

Per quanto riguarda Fedez, invece, è tutta un’altra storia. Selvaggia ha avuto più volte dei confronti con il rapper prima dell’inchiesta. Successivamente, tuttavia, non si sono mai parlati e non sembrerebbe nemmeno averne interesse.

Questo parentesi si è conclusa con Gianluca Gazzoli che ha svelato a sua volta di aver proposto a Chiara Ferragni, molto tempo fa, un’intervista a BSMT. Tuttavia, anche nel suo caso, i legali gli avrebbero negato la chiacchierata asserendo che lei “non fa queste cose“. Rimaniamo in attesa di eventuali risposte dei diretti interessati.