Questa sera Barbara d’Urso è arrivata a Ballando con le Stelle e ha così ritrovato non solo Selvaggia Lucarelli, ma anche i Cugini di Campagna. Non tutti sanno però che sia la giornalista che il celebre gruppo sono stati concorrenti a La Fattoria, condotta proprio dalla presentatrice.

Selvaggia Lucarelli e i Cugini di Campagna a La Fattoria

Grandi emozioni questa sera a Ballando con le Stelle. Ad arrivare all’interno del talent show di Milly Carlucci è stata infatti Barbara d’Urso, nelle vesti di ballerina per una notte. Da giorni il pubblico attendeva di vedere la conduttrice in pista e di certo le aspettative non sono state deluse. Proprio a Ballando, la presentatrice ha ritrovato non solo Selvaggia Lucarelli, che nel corso della settimana ha commentato simpaticamente l’arrivo della d’Urso, ma anche i Cugini di Campagna.

Ma che collegamento c’è tra Barbara, la giornalista e il celebre gruppo musicale? Non tutti forse ricordano che Selvaggia e Ivano e Silvano Michetti nel lontano 2006 hanno partecipato come concorrenti alla terza edizione de La Fattoria, reality show in onda su Canale 5.

Alla conduzione del programma, che ancora oggi in molti ricordano con affetto, c’era proprio la d’Urso, che così questa sera ha ritrovato sia la Lucarelli che i due cantanti a Ballando con le Stelle.

Il pubblico nel frattempo si sta godendo la performance di Barbara, che per giorni ha provato senza sosta affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. In rete nel mentre i fan sognano già di vedere la conduttrice tra i concorrenti del talent show il prossimo anno e non sono escluse sorprese.