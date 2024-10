Ieri sera a Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha lanciato una stoccata ad Angelo Madonia, mentre stava dando il suo giudizio a Federica Pellegrini, tirando in ballo anche Sonia Bruganelli. Ecco che cos’è successo

La battuta di Selvaggia Lucarelli

Puntata molto intensa quella di ieri sera per gli spettatori di Ballando con le stelle. L’appuntamento era molto atteso dal pubblico per la partecipazione di Barbara d’Urso come ballerina per una notte, infatti è la seconda volta che la ritroviamo su Rai 1 dopo la sua ospitata a Domenica In con Mara Venier.

Ancora più atteso forse il confronto con Selvaggia Lucarelli, con la quale l’ex conduttrice Mediaset ha un trascorso un po’ turbolento. Tuttavia la giurata non si è lasciata andare a commenti solo sulla d’Urso ma anche su alcuni concorrenti, come per esempio Sonia Bruganelli. Sappiamo che la giornalista è sempre stata molto schietta e per tale ragione, molte volte, ha diviso il pubblico a casa e sui social.

Dopo l’esibizione su un Tango di Federica Pellegrini e Angelo Madonia, compagno della Bruganelli, è accaduto qualcosa di inaspettato. “Abbiamo visto un netto miglioramento, ma vedendoti così concentrata ed è sembrata un po’ una lotta“, ha affermato Selvaggia. Madonia però ha tentato di difendere la sua allieva: “Tu sei un’intenditrice di danza e dovresti sapere cos’è l’interpretazione“. La giurata ha replicato:

“Ma cos’è questa battuta, Madonia? Sono anni che vieni qua e ancora facciamo queste battute? A stare con la Bruganelli sei diventato simpatico come lei. La simpatia è virale. Piuttosto valorizza Federica, stavo dicendo una cosa bella”.

federica voleva URLARE mi sento malissimo #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/KsKUdxrf3h — OPI | Acquasantiera era (@opiquellovero) October 5, 2024

Dopo la stoccata di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli il pubblico ha iniziato a fischiare e c’è stato un momento di imbarazzo. Ad ogni modo, alla fine hanno ottenuto voti nella media, fatta eccezione per quello di Carolyn Smith, e hanno guadagnato 32 punti.