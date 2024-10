Un video caricato da RaiPlay sul dietro le quinte di Ballando con le stelle ha rivelato la reazione di alcuni concorrenti al momento in cui Rossella Erra ha parlato in turco con Furkan. Ecco la battuta di Francesco Paolantoni.

Rossella Erra parla in turco con Furkan

Chi ha seguito la prima puntata di Ballando con le stelle si ricorderà sicuramente il divertente momento in cui Rossella Erra si è messa a parlare in turco con Furkan. Tutto ciò ha mandato in visibilio il pubblico e ha fatto lanciare una frecciatina a Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti. Sappiamo che alle due piace stuzzicarsi con qualche battuta e per tale ragione non è tardata ad arrivare la risposta della giudice popolare.

Ma la storia non finisce qui perché RaiPlay ha caricato un nuovo contenuto dedicato a Ballando con le stelle nella sezione ‘Ballando segreto‘. In questo caso possiamo veder cosa è successo dietro le quinte nel corso della primissima puntata, in particolar modo le reazioni dei concorrenti all’interno della sala d’attesa.

Qui sotto possiamo vedere il video dedicato alla conversazione in turco di Rossella Erra. Erano le 23:15 e mentre il pubblico stava applaudendo e urlando di gioia, dentro la sala sono state fatte alcune battute bonarie da parte di Francesco Paolantoni e Giovanni Pernice. Bianca Guaccero ha anche chiesto una traduzione e a proporla ci ha pensato il comico: “Ha detto ‘a questo turco qui gli salterei addosso’“. La traduzione reale però era: “Ciao, sono felice di averti qui, ti proteggerò“.

Insomma, un momento di pura goliardia che ha fatto molto divertire anche il pubblico a casa. Il segmento tra Rossella e Furkan, invece, si è concluso con un grande abbraccio mentre la giudice popolare esclamava: “Vieni qua, vieni qua! Mamma mia, per tutti quelli che ti amano a Terra Amara. Se vuoi baciami“. Il concorrente l’ha ringraziata e le ha mandato dei bacini da lontano.