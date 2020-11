2 Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma cade a terra e si strappa i jeans sul sedere (VIDEO)

Selvaggia Roma ha fatto un’altra delle sue cadute. Da quando è entrata in casa, la Roma ha preso la degna eredità di Matilde Brandi in quanto a scivoloni a terra. I ragazzi del Grande Fratello Vip ormai si sono abituati, ma comunque non smettono mai di divertirsi. Nella serata di ieri, come ogni sabato, i concorrenti hanno fatto un party a tema. Questa volta hanno cenato imitandosi l’un l’altra, ma poi si è scatenata la festa.

Grazie alla musica messa dalla produzione, tutti gli inquilini si sono potuti scatenare. Tra questi c’è stata anche Selvaggia Roma, che non si è risparmiata nel ballare. I vipponi sono andati in giardino a festeggiare, tuttavia un’insidia era pronta per colpire la povera Selvaggia. Tra la pioggia e l’umidità, la passerella rossa era piuttosto scivolosa e non ha risparmiato la Roma. L’influencer, divertendosi, ha appoggiato male il piede ed è rovinata a terra, strappandosi anche i jeans sul sedere.

LE SI SONO APERTI I PANTALONI 😂 #gfvip pic.twitter.com/Gkd50DNpx3 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) November 28, 2020

Il video è diventato immediatamente virale sul web e gli utenti si sono divertiti per l’ennesima caduta di Selvaggia. Ormai sui social le sue cadute al Grande Fratello Vip sono un cult a cui non si può più rinunciare.