Selvaggia Roma contraria alle adozioni gay, Tommaso Zorzi è una furia

1 Il commento di Selvaggia Roma sulle adozioni gay

Come sappiamo Selvaggia Roma è in attesa del suo primo figlio e, come racconta spesso sui social, le hanno detto di stare a riposo, quindi spesso si annoia. È così che ha deciso di aprire un box domande per rispondere alle persone che la seguono. Tra le tante domande, un utente le ha chiesto cosa ne pensasse delle adozioni gay e questa è stata la sua risposta:

“Ho tantissimi amici omosessuali, ma la pensano come me. Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso”.

Da qui è iniziata un po’ la polemica tra commenti social e persone che proprio sono andate ad attaccare l’ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip. Tra i tanti che hanno replicato alla sua opinione c’è anche Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 ha infatti detto la sua con un commento scritto e vari video.

Successivamente è arrivata una nuova replica di Selvaggia, anche se non indirizzata direttamente a Zorzi. Ecco cosa hanno detto entrambi…