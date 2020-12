1 GF Vip: Selvaggia Roma difende Stefania Orlando e nutre non pochi dubbi su Rosalinda Cannavò (VIDEO)

La spaccatura tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò nella Casa del GF Vip ha portato anche gli inquilini a schierarsi. Selvaggia Roma in queste settimane ha cercato di stare un po’ con entrambe e se inizialmente si è schierata a favore delle Rosmello (Rosalinda e Dayane), ora sembra aver totalmente cambiato idea. L’influencer infatti ora difende Stefania.

Questo perché Selvaggia non ha gradito alcune affermazioni fatte da Rosalinda nel corso della settimana. La Cannavò infatti si è difesa dagli attacchi di Stefania Orlando e non si è risparmiata su di lei: “Manipolatrice, falsa, insensibile, sempre pronta a mettere il dito nella piaga e a farsi i fatti degli altri“. Mentre dall’altra la showgirl ha sottolineato come la storia di Rosalinda sia ‘poco chiara’, sebbene spesso le sia stato spiegato che la giovane attrice non può più parlare della questione per delicate faccende.

In puntata poi (quella di lunedì 7 dicembre) Rosalinda si è scusata con Stefania per aver utilizzato il termine ‘manipolatrice’, ma nonostante questo resta ferma nella sua posizione. Selvaggia Roma che fino ad oggi ha fatto capire in tutti i modi alla Orlando il perché la Cannavò non può esprimersi a tal proposito, ora sembra avere un altro parere, che a dire il vero ha sorpreso in tanti. Durante la lunga chiacchierata con Stefania Orlando, infatti, non solo ha difeso quest’ultima, ma ha nutrito dei dubbi su Rosalinda. Ecco un piccolo stralcio del video (lo trovate qui) estrapolato da Isa & Chia:

“Rosalinda si è sentita attaccata da te, ma tu non hai sbagliato. Lei non è stata chiara. Non mi ha mai spiegato perché ha detto quella cosa all’orecchio. Si è messa in gioco e dovrebbe esporre le cose con chiarezza”.

Con queste parole Selvaggia Roma ha detto il suo punto di vista. Successivamente ha parlato di questo con la stessa Rosalinda, destando non poche perplessità in lei, per poi andare a riportare il tutto a Stefania Orlando. Come finirà questa storia? Stefania e Rosalinda chiariranno? E Selvaggia come giustificherà le sue parole? Intanto non è finita qui…