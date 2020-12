1 Dopo la sua eliminazione, Selvaggia Roma scrive un messaggio ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5: ecco le sue parole

Solo pochi giorni fa, dopo una breve permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma è stata eliminata dal gioco ed ha così dovuto lasciare ufficialmente il programma. Di certo il suo percorso è stato molto intenso. Come sappiamo infatti la blogger ha immediatamente litigato non solo con Elisabetta Gregoraci, ma anche con Enock Barwuah. A poco a poco però l’ex volto di Temptation Island ha abbassato le difese, permettendo al pubblico di scoprire una parte nascosta di lei, mai venuta fuori prima. La Roma ha infatti raccontato alcuni episodi spiacevoli del suo passato, legati alla sua famiglia. A poco a poco così Selvaggia ha conquistato il cuore di gran parte dei telespettatori, ma ciò non è bastato per salvarla dalla nomination. L’influencer è così tornata alla sua vita tutti i giorni, tuttavia però pare non aver dimenticato alcuni Vipponi.

Qualche ora fa infatti Selvaggia Roma ha scritto su Instagram un bellissimo messaggio per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, coi quali ha stretto un rapporto. Parliamo dunque di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, che sono stati i primi a fare un passo verso di lei. Selvaggia ha così svelato di sentire la loro mancanza, affermando:

“Sembrerà stupido ma non riesco a dormire, abituata a vedere i miei compagni di avventura. Mi mancano troppo. Mi manca Giuli da morire. Mi manca fare i dispetti al mio Tommy, mi manca Mery T. Mancate. Nostalgia…grande nostalgia di voi”.

dai ma vi rendete conto di chi avete mandato via? Mettetevi vergogna. #GFVIP pic.twitter.com/GVlif9apnw — 𝑮𝒂𝒊𝒂 (@ineedtommy) December 14, 2020

