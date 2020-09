Chi è Enock Barwuah fratello di Balotelli? Età, altezza e Instagram

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Enock Barwuah, concorrente del Grande Fratello Vip 5: età, altezza, la vita privata e il rapporto con il fratello Mario Balotelli, fino a dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Enock Barwuah?

Nome e Cognome: Enock Barwuah

Data di nascita: 20 febbraio 1993

Luogo di Nascita: Brescia

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Calciatore

Fidanzata: Ha una fidanzata di nome Giorgia

Figli: Enock non ha figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Blog: Non ha alcun sito ufficiale

Profilo Instagram: @enock17

Enock Barwuah eta, biografia e altezza

Scopriamo insieme tutte le curiosità sul concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, partendo dalla biografia. Nato a Brescia il 20 febbraio 1993, l’età di Enock Barwuah è di 27 anni. Conosciamo peso e altezza, che corrispondono rispettivamente a 78 kg e 1 metro e 83 centimetri.

I suoi genitori sono entrambi originari del Ghana, anche se il ragazzo ha la doppia nazionalità.

La carriera di Enock Barwuah

Anche se non vanta la stessa carriera del fratello Mario Balotelli, Enock Barwuah è un calciatore professionista a tutti gli effetti.

Da Mario, come dicevamo, Enock ha ereditato l’amore per il calcio. Questo l’ha portato ad iscriversi a varie scuole calcistiche, fino a quando nel 2011-2012 si è legato al Rapallobogliasco. Così ha preso il via la sua vita professionale nel mondo del pallone.

Enock ha militato in varie squadre, ma non ha mai raggiunto la massima serie. Lo scorso anno l’attaccante ha giocato nel Pavia. Qui è stato protagonista di un episodio molto spiacevole, costatogli ben 7 giornate di squalifica.

Tutto è nato a causa di una violenta spinta ai danni dell’arbitro e dopo una manata ad un suo avversario. Enock, prima di partecipare al GF Vip, ha giocato come prima punta in Serie D, nell’U.S Caravaggo. Ed è proprio in questa squadra che ha trovato la sua dimensione. Attualmente però è senza squadra. Cosa gli riserverà il futuro?

Vita privata: fidanzata e il rapporto con il fratello Mario Balotelli

Enock ha una famiglia davvero molto numerosa, formata da papà Thomas (operaio edile), mamma Rose, e altri due fratelli, Abigail e Angel Barwuah, oltre al più conosciuto Mario Balotelli.

Che altre informazioni abbiamo della vita privata di Enock Barwuah? Non si hanno grandi informazioni, ma da quel poco che sappiamo il calciatore ha una fidanzata di nome Giorgia. Nonostante ciò Enock comunque vive a Brescia insieme al suo migliore amico.

Da quanto emerso, tra l’altro, Enock ha davvero un bel rapporto con il fratello Mario Balotelli e i due sono davvero molto uniti.

Dove seguire Enock Barwuah: Instagram e social

Grazie ad una piccola ricerca sul web, abbiamo scoperto che Enock Barwuah ha un account ufficiale su Instagram. Non siamo in grado di dirvi, invece, se è presente sugli altri social, quali Facebook e Twitter.

A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Enock, alla sua prima esperienza televisiva, ci ha tenuto a salutare i suoi follower:

«Ciao ragazzi, come ben sapete a breve partirà la mia nuova avventura. Sono molto emozionato e spero che sia un’esperienza indimenticabile e ricca di bei momenti. Il mio obiettivo sarà quello di farvi conoscere il vero Enock e, al riguardo, mi piace citare una frase di Albert Einstein: “Colui che segue la folla non andrà mai più lontano della folla. Colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato”».

Ha scritto Enock Barwuah che ha aggiunto ancora:

«Per questo l’unica promessa che vi faccio è che sarò me stesso dal primo minuto fino a quando deciderete che la questa esperienza debba finire.

Vi aspetto tutti incollati alla tv e, se vi fa piacere e pensate che lo meriti, datemi il vostro sostegno. Mi mancherete tantissimo ma spero di rivedervi il più tardi possibile.

Da oggi il mio profilo passa in mano allo “Staff” e nel mio caso direttamente al mio amico @bianco_mat; mi ha promesso che vi terrà sempre super aggiornati. E non solo con gli oroscopi!

Un abbraccio grande, Enock!”»

Dunque nelle settimane di permanenza nella casa del GF Vip sarà il suo staff e il suo caro amico a condividere contenuti inediti.

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip

Il 14 Settembre 2020 inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone di conduzione del reality ritroviamo Alfonso Signorini. Insieme a lui, come opinionisti, Pupo e la new entry Antonella Elia, che nella precedente edizione è stata una concorrente.

Tra i vip c’è anche Enock Berwuah. Il fratello del noto e controverso Mario Balotelli ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni di partecipare al programma per staccarsi l’etichetta da dosso di essere famoso proprio grande alla popolarità di Super Mario. E proprio quest’ultimo sarà una delle persone di cui sentirà più la mancanza:

«Mi mancherà il senso di libertà e la domenica vedere le partite di Mario con gli amici».

L’arrivo al GF Vip 5 di Enock, però, sembra avere molteplici motivi:

«Spero di essere una voce per tutti i ragazzi afroitaliani».

Ha detto il calciatore, che non vede l’ora di potersi confrontare con gli altri partecipanti e farli divertire. Ma Barwuah ha comunque le idee molto chiare. Tra i suoi obiettivi, c’è senza dubbio quello di vincere il programma e non si nasconde di certo dietro a un dito:

«Ogni sfida che accetto cerco di portarla al termine con una vittoria».

Ricordiamo, infine, tutti i protagonisti che varcheranno la fatidica Porta Rossa.

I concorrenti del GF Vip 5

Ovviamente Enock Barwuah non è l’unico concorrente a partecipare al Grande Fratello VIP 5. Conosciamo chi sono tutti gli altri.

Partiamo dall’elenco delle donne che ritroviamo nella casa più spiata d’Italia:

Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5 vediamo, invece i seguenti nomi:

Il percorso di Enock al GF Vip

Settimana 1: Al momento non è successo nulla di rilevante nel corso della prima settimana di Enock Barwuah in Casa. C’è da dire però che è emerso come il fratello Balotelli in passato abbia avuto una relazione con Dayane Mello (anche lei concorrente) e come a Mario abbiano dato fastidio alcune affermazioni. Il calciatore ex Milan, infatti, si è sfogato su Instagram, cancellando poi tutto. C’è stato anche uno spiacevole episodio che ha coinvolto Enock e visto protagonista alcune dichiarazioni di Fausto Leali, che hanno scatenato la polemica sul web.

in Casa. C’è da dire però che è emerso come il fratello in passato abbia avuto una relazione con (anche lei concorrente) e come a abbiano dato fastidio alcune affermazioni. Il calciatore ex Milan, infatti, si è sfogato su Instagram, cancellando poi tutto. C’è stato anche uno spiacevole episodio che ha coinvolto e visto protagonista alcune dichiarazioni di che hanno scatenato la polemica sul web. Settimana 2: In seguito allo spiacevole evento che ha visto protagonisti Enock e Fausto Leali, il Grande Fratello ha deciso di espellere il cantante. Il tutto si è comunque concluso con un abbraccio tra i due.

