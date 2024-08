Due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Nelle ultime ore però è giunta una nuova segnalazione, secondo la quale i due si sentirebbero ancora.

Nuova segnalazione su Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island il pubblico si è particolarmente appassionato al viaggio nei sentimenti di Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Come tutti sappiamo le cose tra i due non sono però terminate nel migliore dei modi e dopo ben due falò di confronto la coppia ha deciso di separarsi ufficialmente. Dopo la fine del reality show come se non bastasse proprio Lino ha iniziato una breve frequentazione con la tentatrice Maika, che tuttavia è terminata in una manciata di giorni.

In queste ore per di più è anche arrivata una notizia che sta facendo discutere il web. Pare infatti che Giuliano sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, che come sappiamo farà ritorno su Canale 5 tra pochissime settimane. Nelle ultime ore però una nuova segnalazione ha riportato i due ex volti di Temptation Island al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio da una fan, che ha rivelato che Alessia Pascarella e Lino Giuliano starebbero continuando a sentirsi. Ma non solo. La persona in questione ha anche lanciato una dura accusa alla coppia e così l’esperta di gossip ha deciso di condividere la segnalazione con tutti i suoi follower.

Attualmente però non ci sono prove che confermerebbero il tutto e di conseguenza al momento i pettegolezzi sono da prendere con le pinze. Il pubblico nel frattempo attende con ansia di capire se Lino vacherà realmente la porta rossa del Grande Fratello e cosa accadrà se dovesse entrare a far parte del cast del reality show.