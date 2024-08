In queste ore, mentre si trovava sul treno, Bruno Vespa è stato criticato da un giornalista. Ecco come ha replicato

Durante il suo viaggio in treno Bruno Vespa è stato avvicinato da un passeggero, che si è rivelato essere il giornalista Matteo Gracis. Il professionista lo ha criticato e il conduttore di ‘Porta a Porta‘ ha risposto per le rime. Ecco il video e tutto quello che è successo.

La critica a Bruno Vespa

Nella giornata di ieri è diventato virale sui social un video in cui vediamo Bruno Vespa che sta viaggiando in treno. A un certo punto un passeggero, che in seguito si rivela essere il giornalista de L’Indipendente Matteo Gracis, si avvicina per chiedergli una foto. Peccato, però, che sembra trattarsi solo di una scusa perché poco dopo arriva una critica: “Uno dei più grandi professionisti della disinformazione“.

LEGGI ANCHE: Nota influencer contro la maternità: “Meglio spendere soldi per una borsa di Prada o la chirurgia” (VIDEO)

In un primo momento il conduttore ha pensato fosse uno scherzo e per tale ragione, con il sorriso, lo ha mandato “a fare in cu*o“, aggiungendo: “Può accomodarsi, per favore? Se ne va democraticamente o se ne va da solo? Vada al diavolo“. Il giornalista allora si allontana e una volta rimasto da solo spiega il motivo dietro al suo gesto.

In sostanza ha fatto tutto ciò perché ritiene obbligatorio che qualcuno faccia sapere a “certi soggetti” che non hanno solo ammiratori ma anche persone capaci di esprimere il proprio dissenso:

“L’ho contestato perché ritengo giusto e importante esternare a questi soggetti, che di norma sono abituati a gente che gli chiede autografi e selfie, che invece c’è anche qualcuno che li disprezza e che non ha timori a esprimere il proprio dissenso.

II danni causati da pennivendoli simili per me sono incalcolabili, decenni di propaganda televisiva, di giornalismo sensazionalistico, di distrazioni di massa che hanno rincoglionito e lobotomizzato intere generazioni di italiani”

A sua volta Bruno Vespa ha risposto con un video rivolgendosi agli hater in generale, che cercano di attaccare il prossimo.