Tutto sulla serata evento dei Novella 2000 TV Award a Villa Renoir

Redazione | 5 Maggio 2023

I Novella 2000 Virgo e Stars Management TV Award saranno consegnati in una serata evento il 14 giugno a Villa Renoir: tutto sull’evento

Qual è il tuo programma preferito? E l’artista del tuo cuore? Faccelo sapere votandolo su Novella 2000, e tieniti aggiornato sui Novella 2000 Virgo e Stars Management TV Award 2023. Potrai concorrere per partecipare alla straordinaria cena di gala e premiazione fissata per il 14 giugno a Villa Renoir, a Legnano, nella provincia di Milano.

I voti si possono esprimere sia attraverso il sito di Novella 2000, sia via posta usando il pratico tagliando presente sui numeri della nostra rivista in edicola a partire dalla prossima settimana. La lista delle categorie e dei candidati è già sul sito, come il pannello da cui dare il proprio apprezzamento.

14 giugno 2023 🏆 pic.twitter.com/QxNNMdrFko — Novella 2000 (@Novella_2000) May 5, 2023

La serata evento durante la quale saranno assegnati i premi Novella 2000 TV Award sarà presentata da Beppe Convertini con la partecipazione del direttore della rivista Roberto Alessi e di tanti amici di Novella che accoglieranno insieme a voi tutti i vincitori.

