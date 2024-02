Chi è Diodato? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Tra i Big del Festival di Sanremo 2024 c’è anche Diodato. Ma andiamo a scoprire di più sul cantante, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Diodato

Nome e Cognome: Antonio Diodato (in arte Diodato)

Data di nascita: 30 agosto 1981

Luogo di nascita: Aosta

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 68 kg circa

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautore

Fidanzata: è fidanzato con Greta Zuccoli

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @diodatomusic

Profilo Twitter: @DiodatoMusic

Diodato età e biografia

Facciamo la conoscenza di Diodato e vediamo quali sono le sue origini, perché si chiama così e quanti anni ha il cantante. Il suo vero nome è Antonio Diodato, tuttavia l’artista ha scelto di usare solo il suo cognome come nome d’arte. Il cantautore è nato ad Aosta il 30 agosto del 1981.

La sua età dunque è pari a 42 anni. La sua altezza è invece di 1 metro e 73 centimetri, mentre il suo peso corrisponde a circa 68 kg.

Le sue origini, pur essendo nato ad Aosta, sono pugliesi, precisamente di Taranto. Ma dove vive dunque? A oggi vive a Roma. È laureato in cinema, televisione e nuovi media al DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Vediamo cosa sappiamo sulla vita privata di Diodato. Il cantante ha più volte ammesso di esser cresciuto in una famiglia passionale. Il padre era commercialista e sua madre casalinga. Antonio ha anche un fratello.

E per quanto riguarda la vita sentimentale? Come di certo in molti sapranno, in passato il cantautore ha avuto una relazione con la collega Levante. La storia è terminata nel 2019 ed è durata due anni.

Ma a oggi Diodato ha una fidanzata? La risposta è sì. Il cantante è legato alla collega Greta Zuccoli. Il cantante tuttavia non ha una figlia, nonostante siano in molti a crederlo.

Ma vediamo ora dove seguirlo sui social.

Dove seguire Diodato: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Diodato sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il cantautore ha naturalmente un profilo Instagram attivo, che vanta 256 mila follower.

Antonio è anche su Twitter.

Ma cosa sappiamo sulla sua carriera?

Carriera

La carriera di Diodato inizia a Stoccolma, dove muove i suoi primi passi. Qui partecipa a una compilation lounge prestando la voce al brano Libiri con i DJ svedesi Sebastian Ingrosso e Steve Angello.

Tornato in Italia pubblica un EP autoprodotto. Dopo aver ricevuto la prima offerta discografica incide il disco E forse sono pazzo. In seguito partecipa alla colonna sonora del film Anni felici di Daniele Luchetti con una reinterpretazione di Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André.

Sanremo 2014

Nel dicembre 2013 Diodato viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove Proposte” con la canzone Babilonia. In questa occasione si classifica al secondo posto dietro Rocco Hunt. Riceve però il premio della giuria di qualità.

Il 27 ottobre 2014 pubblica il suo secondo album, A ritrovar bellezza, nel quale sono presenti cover degli anni sessanta. L’album viene anticipato dalla canzone Eternità.

Il 30 dicembre 2016 esce il brano Mi si scioglie la bocca, al quale segue il suo terzo album, Cosa siamo diventati, pubblicato nel gennaio 2017.

Nel 2018 Diodato partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con la canzone Adesso, interpretato in coppia con Roy Paci. Il duo di classifica all’ottavo posto.

Sanremo 2020

Nel 2020 Diodato ci riprova e torna per la terza volta al Festival di Sanremo, dove presenta la canzone Fai Rumore. Stavolta Antonio conquista il pubblico e vince la kermesse musicale. Il brano vince anche il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”.

In quanto vincitore del Festival, il cantante avrebbe dovuto di diritto rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. La manifestazione tuttavia, a causa dello scoppio della pandemia, viene cancellata.

Nel maggio del 2020 Diodato vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con Che vita meravigliosa, colonna sonora del film La dea fortuna. Il brano in seguito vince anche il Nastro d’argento come migliore canzone originale e il premio Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia. L’8 novembre dello stesso anno vince agli MTV Europe Music Awards nella categoria miglior artista italiano.

Nel marzo 2021 è ospite della prima serata del 71º Festival di Sanremo. Nel maggio dello stesso anno invece è ospite della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. In questa occasione esegue proprio Fai rumore. Nel marzo 2023 esce il quarto album di inediti Così speciale.

Album e canzoni

Ecco l’elenco degli album di Diodato: E forse sono pazzo (2013), A ritrovar bellezza (2014), Cosa siamo diventati (2017), Che vita meravigliosa (2020), Così speciale (2023).

Tra le sue canzoni più celebri troviamo invece: Babilonia, Adesso, Che vita meravigliosa, Fai rumore, Un’altra estate, Così speciale, e molte altre.

Diodato a Sanremo 2024

A dicembre 2023 arriva una grande sorpresa per i fan: Amadeus annuncia che Diodato sarà tra i Big in gara a Sanremo 2024.

Stavolta sul palco dell’Ariston il cantante presenterà la canzone Ti Muovi, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.

I Big in gara a Sanremo 2024

Ma chi sono gli altri Big di Sanremo 2024 oltre a Diodato? Conosciamo i concorrenti in gara al Festival e titoli delle loro canzoni:

Il percorso di Diodato a Sanremo 2024

Il percorso di Diodato a Sanremo 2024 inizia ufficialmente martedì 6 febbraio. Nel corso della prima serata il cantante presenterà la canzone Ti Muovi per la prima volta.

(IN AGGIORNAMENTO)