Su Instagram Serena Enardu si sfoga con i follower: a fuoco l'auto dell'influencer. Ecco cosa è accaduto

Settimana davvero difficile per Serena Enardu. Se due giorni fa le sorelle Enardu hanno fatto le loro scuse dopo la foto con la svastica che ha scatenato l’ira del web, ora è emerso un altro fatto che ha coinvolto Serena. L’influencer sarda, che ha fatto molto parlare di sé per essere stata pizzicata insieme a Pago di recente (dopo l’ennesima rottura), ora si trova a vivere un momento molto particolare. Questo a causa di qualche vandalo che si è divertito a dar fuoco alla sua auto.

La notizia è emersa grazie ad un articolo pubblicato dall’Unione Sarda, che racconta come il fatto sia accaduto al di fuori dell’abitazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. L’accaduto si è verificato tra le 14:00 e le 14:30 del 12 agosto a Quartu Sant’Elena, dove risiede l’appartamento di Serena Enardu. Un cliente aveva da poco lasciato il supermercato della zona quando pare aver notato un uomo con la mascherina piuttosto indaffarato vicino all’auto dell’influencer. Tanto che poco dopo, come già detto, il mezzo è andato a fuoco. Poteva trasformarsi in una tragedia, vista la presenza di numerose macchine lì vicino al luogo dell’accaduto.

Questo ha spinto il testimone in questione ad intervenire, chiamare le forze dell’ordine, dare l’allarme tra gli altri vicini, oltre ad avvertire la diretta interessata. Serena Enardu, giustamente spaventata, già tra le colonne dell’Unione Sardo ha rilasciato le sue prime parole, chiedendo venga fatta chiarezza quanto prima e ringraziando tutti coloro che si sono preoccupati per lei.

Ovviamente la notizia è circolata piuttosto velocemente e Serena Enardu nelle scorse ore si è sfogata sui social…