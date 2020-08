1 Con alcune Instagram Stories, arrivano le scuse di Serena Enardu e di sua sorella Elga, dopo le foto con la svastica ad una festa di compleanno

Serena Enardu e sua sorella Elga di nuovo al centro della polemica sul web. Che sarà successo stavolta? Le gemelle sarde, in compagnia di Diego Daddi (marito di Elga) e alcuni amici intimi, hanno celebrato il compleanno della personal trainer Viviana, con un piccolo party. Nulla di clamoroso, vista anche l’emergenza Covid in Italia, ma un momento carino che si sono ritagliati per augurare il meglio alla loro cara amica. Fin qui nulla di strano, direte voi.

Sui propri social, Elga e Serena Enardu hanno testimoniato con foto e video il tutto, ma proprio durante il taglio della torta è accaduto qualcosa di incredibile. Guardando i vari scatti e brevi clip di Serena e Elga, ci si è accorti che nel dolce è comparsa una bandiera con la svastica. A mettere in luce il fatto è stata Deianira Marzano su Instagram, per poi eliminare il tutto, così come fatto anche dalle sorelle Enardu, che si sono rese conto dell’accaduto ormai a danno fatto.

Il web però non perdona. Video e foto si sono diffusi rapidamente e gli articoli sul fatto non sono mancati. Per questo Serena Enardu e Elga hanno deciso di intervenire su Instagram e spiegare meglio nel dettaglio cosa è successo:

“Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Noi oggi siamo un po’ prese perché stiamo preparando le cose per andare al mare, però ci teniamo moltissimo a sottolineare un fatto importante. Siamo andate al compleanno di Viviana, si trattava di una festa a sorpresa. Quando è arrivata la torta, abbiamo fatto il video, come al solito abbiamo postato immediatamente e si è creato il caos.

A quel punto il caos sul simbolo della svastica che c’era sulla torta che probabilmente, in modo molto ingenuo, che il marito le ha fatto mettere perché lei è un po’ ‘tiranno’, sia come personal trainer che come compagna. E quindi, in maniera superficiale, è stata utilizzata quell’immagine”.

Ha detto Serena Enardu su Instagram. Sia lei che sua sorella, tra l’altro, ci hanno tenuto a porgere le proprie scuse pubbliche. Continua…