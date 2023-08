NEWS

Nicolò Figini | 13 Agosto 2023

Il festeggiamento di Pago e Serena Enardu

Lo scorso anno, intorno a questo periodo, si vociferava che Serena Enardu e Pago si fossero rimessi insieme dopo essersi lasciati. L’indiscrezione confermava il fatto che il sentimento tra loro non si fosse mai davvero spento e per questo il ritorno di fiamma sarebbe stato assicurato:

“Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gf Vip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento.

E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.

Ebbene, effettivamente Serena Enardu e Pago hanno ritrovato l’amore che per un attimo avevano accantonato. In queste ore, infatti, i due hanno pubblicato un video per celebrare un anno dal loro ritorno di fiamma. All’interno del filmato li vediamo felici e sorridenti mentre festeggiano, si abbracciano, ballano e si baciano. In descrizione leggiamo:

“11 agosto 2023. Buon RITORNARIO amore mio. Un anno che siamo tornati insieme e ti amo sempre di più”.

Auguriamo loro di vivere una splendida e duratura storia d’amore. Per tutti gli altri sviluppi su di loro e su tante altre coppie non dimenticate di seguirci per non perdervi le news del caso. QUI per il video completo.