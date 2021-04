1 La foto di Serena Marchese con la Celentano

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Serena Marchese è arrivata nella scuola di Amici 20. Come sappiamo la ballerina, che nelle ultime settimane ha conquistato il cuore dei giudici, ha ottenuto un posto all’interno del programma grazie ad Alessandra Celentano. Proprio l’insegnante ha fortemente voluto che la Marchese avesse una maglia, nonostante mancassero una manciata di giorni all’inizio del Serale.

A quel puto Serena ha avuto la possibilità di realizzare il suo sogno, arrivando fino alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre la Celentano ha sempre speso bellissime parole per la sua allieva, facendo intendere anche di avere un bellissimo rapporto con lei.

Adesso però, come ha fatto notare Fanpage, sono spuntate online alcune vecchie foto di Serena Marchese che fanno intendere come in realtà la ballerina conoscesse Alessandra Celentano già prima di Amici 20. Stando a quanto si evince infatti pare che l’alunna di danza abbia incontrato la maestra per la prima volta quando era solo una bambina. Nella foto, postata da Serena sui social, notiamo la Celentano correggere la postura della ballerina. Questo lo scatto in questione:

Ma non solo. Successivamente, nel 2017, Serena ha incontrato nuovamente Alessandra durante un concorso nazionale di danza in Sicilia. In quell’occasione proprio la Celentano assegnò alla Marchese una borsa di studio, segno dunque che la maestra aveva già riconosciuto delle qualità in quella che sarebbe stata poi la sua allieva ad Amici 20.

In attesa di scoprire come proseguirà il percorso di Serena Marchese ad Amici 20, rivediamo le parole della ballerina di qualche giorno fa, quando ha svelato di essere stata vittima di bullismo.