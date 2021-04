1 Serena Marchese si confida

Ad Amici 20 le lezioni procedono spedite dopo la puntata di sabato, ma non mancano momenti toccanti come quello che ha visto protagonista ieri Serena Marchese. Durante il daytime, andato in onda ieri, la ballerina ha rivelato che in passato, quando ancora andava a scuola, è stata vittima di bullismo. Questa situazione, come spesso accade provocano alla persona delle insicurezze profonde.

Insicurezze in Serena Marchese notate anche dal maestro Raimondo Todaro, il quale la scorsa settimana è stato ospite di Amici e ha giudicato le esibizioni dei ballerini. Ricordiamo le parole dette alla giovane: “Quello che mi arriva di Serena è tanta insicurezza. Cioè come se ci fosse qualcosa che ti frenasse, non so come dirti. Tu quando balli devi sentirti libera, ti devi sfogare. Fregatene dell’opinione degli altri. Per arrivare agli altri devi arrivare prima a te stessa. Altrimenti agli altri non puoi arrivarci”.

Per tale ragione, dopo qualche giorno, Maria De Filippi ha ripensato a questo discorso fatto da Raimondo Todaro e ha voluto affrontare l’argomento con Serena Marchese: “Lui ti ha detto delle cose e che c’è un blocco, mi dici su che base?”. Parole che hanno colpito non poco la ballerina, la quale si è chiesta come superare queste situazioni che la rendono così indecisa:

“Non lo so, Maria, ho sempre paura di non piacere e questa cosa mi fa dare sempre un po’ meno. Ho sempre quesa paura di non essere accettata. Penso di poter risultare ridicola e questo mi succede sia nella vita che nella danza. Tante volte mi capita di entrare in casetta e non riuscire a guardarli negli occhi. È una cosa che va avanti da tempo e legate a cose passate, ma nonostante siano passate è un processo lungo. Quando qualcosa non va bene qualcosa nella danza poi mi butto giù…”

Ha confidato Serena Marchese, che si è poi aperta a Maria De Filippi, rivelando quanto vissuto in passato…