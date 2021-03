1 L’abito di Serena Rossi

Questa sera conosceremo finalmente il vincitore del Festival di Sanremo 2021. Per l’intero appuntamento verranno riproposti i brani dei 26 cantanti in gara. Ad affiancare Amadeus in questa serata finale ci saranno delle co-conduttrici speciali, da Tecla Insolia a Giovanna Botteri. Ma c’è un terzo personaggio molto importante, poiché anche l’attrice Serena Rossi avrà questo piacere.

Serena Rossi ha sceso la scalinata del teatro Ariston per poi presentarsi a centro palco in tutto il suo splendore. In tanti si staranno sicuramente chiedendo quale brand ha scelto l’attrice per questo importante evento. Grazie a Manuel Di Gioia abbiamo qualche informazione in più circa il bellissimo vestito di Serena. Pare infatti che a vestirla sia il grande Giorgio Armani. Se conosciamo il marchio non sappiamo, invece, quello che è il costo al momento. Se lo scopriremo non esiteremo ad informarvi.

Tra l’altro oltre al ruolo di co-conduttrice, Serena Rossi ha regalato anche una performance davvero molto bella al pubblico a casa. L’attrice ha infatti interpretato A Te di Jovanotti, emozionando tutti. La sua presenza è stata presa con grande entusiasmo dai telespettatori, che sul web hanno commentato positivamente.

Infine, tornando alla gara, si definirà una classifica generale con i voti di tutte le serate. Dei 26 in gara ne rimarranno solo tre e qui conosceremo poi, attraverso il giudizio della Giuria demoscopica, della Sala stampa e del Televoto, il vincitore del Festival di Sanremo 2021. E voi per chi fate il tifo?