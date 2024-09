Avete mai visto la figlia di Vittoria Belvedere? Si chiama Emma, ha 19 anni ed è identica a sua madre. L’attrice l’ha mostrata di recente sui social rivelando la sua bellezza e quanto le due siano unite. Ecco le foto.

Vi presentiamo Emma, la figlia di Vittoria Belvedere

Conosciamo tutti Vittoria Belvedere, nota attrice oggi 52enne che ha una lunga carriera importante. Parlando della sua vita privata, la Belvedere è sposata dal 12 giugno 1999 con Vasco Valerio, organizzatore di eventi. Dal loro amore sono nati tre figli: Lorenzo, Emma e Niccolò che hanno rispettivamente 24, 19 e 14 anni.

Ma oggi parliamo di Emma, la secondogenita della coppia, che Vittoria ha voluto mostrare sui social con un paio di scatti insieme mentre erano in auto. L’attrice ha infatti pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram insieme alla figlia Emma. “Me and my blonde”, ha scritto. Cioè “Io e la mia bionda”. E la somiglianza tra madre e figlia è impressionante.

Tanti sono stati i commenti sotto al post, sia dai fan che da vari personaggi famosi. I commenti sono stati pieni di complimenti su chi nota la bellezza della giovane Emma, chi sottolinea la grande somiglianza con la madre. Le due hanno un grande feeling. Sappiamo che Emma è fidanzata e sta con il suo ragazzo dal 2021. Studia, ma è anche una giovane modella, che spesso posa per brand giovanili molto amati dalle sue coetanee.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi commenta la frase omofoba di Lino Giuliano

Vittoria Belvedere aveva parlato della figlia Emma un po’ di tempo fa a La Volta Buona da Caterina Balivo. E aveva detto: “Sto per dire una cosa che non ho mai detto. Quando è nata Emma e me la misero accanto era brutta ma brutta che ti giuro non si dovrebbe dire ma era veramente brutta. Sembrava la figlia di Joker in miniatura. Aveva una bocca che le andava da guancia a guancia. Era così brutta che dissi a mio marito: ‘Guarda si sono sbagliati, questa non può essere nostra figlia, ti prego ridagliela’ . Lui mi rispose: ‘E’ la nostra. O ci teniamo questa o non ce ne sono altre di bambine’”.