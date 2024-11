Prime Video Italia è al lavoro su un nuovo reality per il nostro Paese dal titolo The Traitors, che ha diverse cose in comune con La Talpa.

Mentre Mediaset è alle prese con la quarta edizione de La Talpa, che non sembra ingranare come dovrebbe, Prime Video è pronto ad osare con The Traitors – Il Castello, un nuovo reality per l’Italia.

The Traitors, il reality di Amazon Prime Video che ricorda La Talpa

Nonostante dopo l’esordio de La Talpa lo scorso martedì, Mediaset abbia rilasciato un comunicato con tutti i dati relativi alla prima puntata del reality, ritenendosi soddisfatta dell’esperimento cross-mediale, gli ascolti delle puntate in sé non brillano.

La seconda puntata, in onda ieri sera, ha intercettato neanche 2 milioni di telespettatori, consegnando di fatto la serata a Rai 1, dove è andata in onda la prima puntata de L’Amica Geniale 4. Che futuro attende, dunque, La Talpa?

Al momento il destino del reality è ancora incerto. Potrebbe, inoltre, ricevere la mazzata finale da un’iniziativa sviluppata dalla stessa casa di produzione, Fremantle, e Amazon Prime Video, al lavoro su un concept simile, dal titolo The Traitors – Il Castello.

Parliamo di un format di origine olandese nuovo solamente per l’Italia, mentre nei paesi anglosassoni è ben conosciuto e ha anche riscontrato un certo successo.

Stando a quanto comunicato fino ad oggi da Prime Video, The Triators si configura come un reality show psicologico. Vede un gruppo di VIP, costretti a coabitare in un castello, collaborare per far crescere un montepremi.

Tra i partecipanti, però, si nascondono dei traditori, il cui compito è quello di sabotare le imprese dei compagni senza farsi scoprire. Non vi ricorda qualcosa questa premessa? La Talpa di Mediaset presenta il medesimo incipit di The Triators.

A quanto pare, però, a questo obiettivo base del reality, si intrecceranno anche altre dinamiche. I Traditori devono lavorare insieme per eliminare gli altri concorrenti che fanno parte del gruppo dei Fedeli, al fine di vincere il premio finale. Oltre a La Talpa, il richiamo è anche a Lupus in Fabula.

Come riporta Dagospia, alla guida del nuovo show ci sarà Alessia Marcuzzi, ex regina dei reality Mediaset, famosa per le sue conduzioni in Grande Fratello e L’isola dei famosi. Al momento è stato svelato un solo nome del cast: LDA, ex allievo di Amici e figlio di Gigi D’Alessio.

Le riprese di The Traitors sono attualmente in corso in Trentino. Qui i concorrenti vivranno in un castello immerso in un’atmosfera gotica, che promette di rendere ancora più intrigante la competizione.