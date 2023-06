NEWS

Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Il video girato da Sfera Ebbasta in sala parto

A gennaio dello scorso anni Sfera Ebbasta ha annunciato di essere in attesa del primo figlio insieme alla compagna Angelina Lacour. Sui social hanno scritto: “La gioia più grande della nostra vita. Ti aspettiamo“. A giugno dello stesso anno, poi, ha rivelato che il figlio era nato: “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol“.

Proprio oggi il piccolo Gabriele ha compiuto un anno e il papà ha voluto celebrare questo momento con una serie di foto e video che lo immortalano insieme al figlio. Si comincia con uno scatto in bianco e nero sul divano di casa. L’artista è seduto mentre il bambino è sulle sue spalle. Ciò che colpisce di più, però, è il video girato in sala parto nel momento in cui Gabriele è nato, tutti i medici intorno indaffarati e il neonato piangente appena fatto nascere.

Come possiamo vedere qui sopra, quindi si passa a una foto di Sfera Ebbasta con il figlio nel letto mentre fanno un sonnellino. Poi la carrellata continua con dei primi piani del piccolo e dei dolci momenti al mare. Gabriele, infatti, va con il papà a giocare in mare e sorride mentre l’artista fa finta di lanciarlo in aria. Ovviamente, però, non mancano i pianti. In descrizione si legge:

“Mi hai insegnato il significato della parola per sempre. Buon primo compleanno figlio mio. Ti amo più della mia vita”.

Nel frattempo Sfera Ebbasta è impegnato anche sul punto di vista lavorativo con un nuovo singolo in uscita il 23 maggio 2023. Si tratta di un featuring, dal titolo “Bon Ton“, con Lazza e Blanco. Seguiteci per tante altre news.