Sfera Ebbasta, Instagram rimuove il video del parto di suo figlio e lui sbotta

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

Non l’ha presa bene Sfera Ebbasta dopo che Instagram ha rimosso il video in cui la fidanzata partorisce il loro figlio

Due giorni fa Sfera Ebbasta ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post per festeggiare il primo anno di vita del figlio. Ha messo quindi una serie di foto e video e proprio in un uno di questi video c’era la nascita del bambino. Ma le immagini erano davvero molto esplicite, poiché si vedeva proprio i medici indaffarati sulla compagna del cantante. In pratica si vedeva il ventre della mamma del piccolo che era stato aperto con il taglio cesareo.

Ecco, se adesso andate sul profilo Instagram del trapper, questo post non c’è più. No, non lo ha tolto lui perché magari si è reso conto di quel contenuto e lo ha trovato inappropriato. A toglierlo è stato proprio Instagram e gliel’ha fatto sapere dicendo che il video non rispettava le linee guida del social network.

Questa cosa non è per niente piaciuta a Sfera Ebbasta che si è spostato su Twitter e si è sfogato con i suoi follower. Nello sfogo ha lanciato anche delle frecciatine parlando di come siano gestiti questi social permettendo di pubblicare invece altre cose davvero poco adatte a tutto il pubblico. Il cantante ha infatti scritto:

“Lol Instagram ha rimosso il video in cui si vede nascere mio figlio perché non rispettava le linee guida , le stesse linee guida che mi permettono di postare armi da fuoco e pacchi d’erba o che permettono a ste 4 scappate di casa di postare le foto dei propri capezzoli”

Nei vari commenti, tante persone si sono trovate d’accordo con lui, sostenendo la sua causa. Altri invece gli hanno fatto notare che comunque quel video in cui si vedeva praticamente tutto non era appropriato. Qualcuno ha avuto anche da ridire sui termini di paragone.