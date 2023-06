NEWS

Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

In una recente intervista Marco Mazzoli ha rivelato di sapere chi è la persona che ama Cristina Scuccia

La rivelazione di Marco Mazzoli

Ormai L’Isola dei Famosi 2023 è terminata e a vincere è stato Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico si è avvicinato a Cristina Scuccia, la quale ha raccontato più volte di avere fuori una persona che ama e che ha iniziato a frequentare di recente. Non ha mai svelato chi fosse, ma ha raccontato il loro primo incontro:

“Io odiavo questa persona. Un giorno abbiamo iniziato a parlare e ci siamo subito trovati. Non me l’aspettavo. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva.

Questa persona è molto esuberante ma dentro ha un mondo. Mi ha preso di testa, è sempre così. Ripeto, in pochi mesi sento… Io sono molto dura e anche a dire ti voglio bene impiego tanto tempo. Quindi se l’ho fatto è perché l’ho sentito davvero”.

A intervenire nella questione, oggi, è stato Marco Mazzoli. Lo speaker radiofonico ha rivelato di essere a conoscenza di chi sia questa persona di cui parla la Scuccia, ma non sta a lui dirlo. Inoltre, ha affermato che Cristina non si è mai sbottonata perché ha paura del giudizio della madre:

“Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei”.

Questo quanto raccontato da Mazzoli a Leggo e riportato da Biccy. Seguiteci per molte altre news.