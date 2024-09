In questi giorni abbiamo assistito a un importante avvicinamento tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, al punto che tra i due è anche scattato il bacio. Nelle ultime ore il gieffino ha però cercato di parlare con la modella, che a quel punto è letteralmente scappata.

Helena Prestes scappa da Lorenzo Spolverato

Nonostante il Grande Fratello sia iniziato da pochi giorni, nella casa sembrerebbe essere scoppiata già la passione tra due concorrenti. Di chi parliamo? Di Lorenzo Spolverato e di Helena Prestes. I gieffini infatti nel giro di poche ore si sono particolarmente avvicinati, al punto che si è subito parlato di interesse reciproco, nonostante fino a poco prima era sembrato che il modello fosse preso da Shaila Gatta. Quando però l’ex Velina ha fatto intendere di non voler proseguire la conoscenza, Lorenzo si è repentinamente legato a Helena, con la quale è anche scattato un bacio, seppur cinematografico.

Col passare dei giorni dunque Spolverato e la Prestes si sono uniti sempre di più e in molti hanno iniziato a parlare di prima coppia ufficiale di questa edizione. Tuttavia l’entusiasmo dei fan potrebbe presto essere messo a freno. Nelle ultime ore infatti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha anche fatto divertire i fan del reality show.

Secondo qualcuno infatti Lorenzo Spolverato avrebbe cercato di chiudere la conoscenza con Helena Prestes e ha così tentato di parlare con lei. Il modello ha infatti affermato: “Hele devo dirti un’altra cosa…”. A quel punto però è arrivata la strana reazione dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che, avendo probabilmente capito la situazione, è scappata da Lorenzo con la scusa di andare a ballare.

Il video del momento naturalmente non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web facendo sorridere tutti i fan del programma. Ma cosa accadrà dunque nel corso dei prossimi giorni tra Lorenzo ed Helena? Non resta che attendere per scoprirlo.