Dopo le critiche in merito all’ultimo saluto all’ex suocera in diretta Tv, Beatrice Luzzi è stata difesa dall’ex compagno

Sul web non si fermano le critiche a Beatrice Luzzi dopo che lei stessa ha dato l’ultimo saluto in diretta TV, al Grande Fratello, all’ex suocera in fin di vita. A difenderla però ci ha pensato l’ex compagno Alessandro Cisilin.

La difesa dell’ex compagno di Beatrice Luzzi

Come ben sappiamo sul web si stanno diffondendo sempre di più le critiche a Beatrice Luzzi e tutto è partito dal suo ultimo saluto all’ex suocera in fin di vita. Alcuni utenti l’hanno accusata di essere stata poco sensibile e lei stessa, a un certo punto, non ce l’ha più fatta ed è sbottata esclamando “vergognatevi“. In diretta TV al Grande Fratello aveva affermato:

“Posso salutare mia suocera? Grazie. Io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po’ a tutti. In queste ore se ne andrà e non potendo essere lì con lei per darle l’ultimo saluto lo faccio da qui. Ciao, Laura”.

In suo soccorso è arrivato anche l’ex compagno Alessandro Cisilin, ovvero il figlio della signora Laura. Su Facebook un noto sito ha pubblicato l’articolo che vedete qui sotto e Alessandro ha affermato:

“Sono il figlio di Laura, alla vagonata di odiatori-haters senza motivo e alla testata (???) che ha qui sollevato il non si sa quale “caso” sul saluto discreto di Beatrice a una donna in fin di vita. Consiglio di uscire dai social e farsi una vita, che altrimenti ne perderete il senso, oltre che il rispetto per le persone”.

Beatrice Luzzi viene difesa dal suo ex compagno

L’ex compagno di Beatrice Luzzi, che abbiamo visto per una sorpresa dentro la casa lo scorso anno, ha quindi chiuso questo triste capitolo televisivo. Secondo l’uomo l’opinionista non ha fatto nulla di male, ma ha semplicemente dimostrato grande affetto e compassione per una donna in fin di vita e alla quale è sempre stata legata.